Indonesia, la grande eruzione del vulcano Merapi

Milano, 11 mar. (askanews) – I turisti fuggono dai piedi del Monte Merapi in Indonesia su veicoli a quattro ruote motrici mentre il vulcano, uno dei più attivi dell’arcipelago, erutta. L’eruzione ha emesso fumo e cenere che hanno ricoperto i villaggi vicino al cratere, ma secondo l’agenzia per la mitigazione dei disastri del paese non sono state segnalate vittime.