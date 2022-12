Indonesia, proteste per la legge che vieta sesso fuori da nozze

Roma, 6 dic. (askanews) – Proteste a Jakarta, in Indonesia, davanti alla Camera dei rappresentanti, dopo l’approvazione da parte del Parlmento di una legge che mette al bando i rapporti sessuali prematrimoniali e apporta altre modifiche radicali al codice penale.

I gruppi per i diritti avevano già denunciato un giro di vite sulle libertà civili e uno spostamento verso il fondamentalismo nella nazione a maggioranza musulmana più popolosa al mondo.

Alcuni degli articoli più controversi del nuovo codice sono quelli che criminalizzano i rapporti sessuali prematrimoniali ed extraconiugali, nonché la convivenza di coppie non sposate. Si teme inoltre che queste norme possano avere un forte impatto sulla comunità LGBTQ in Indonesia, dove il matrimonio gay non è consentito.

Il codice penale indonesiano risale all’epoca coloniale olandese, la sua revisione è stata discussa per decenni. I gruppi per i diritti hanno annunciato altre proteste e manifestazioni.