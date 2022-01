Uno studente in Indonesia ha ottenuto un successo incredibile trasformando i suoi selfie in NFT, token-non-fungibili. Il giovane è diventato milionari

Indonesia, studente trasforma i suoi selfie in NFT e diventa milionario

Uno studente in Indonesia, Sultan Gustaf Al Ghozali, ha ottenuto un successo incredibile trasformando una collezione di suoi selfie in token-non-fungibili, NFT, perchè era convinto che “sarebbe stato divertente“. I non-fungible token sono dei certificati di identità digitale che rappresentano una nuova frontiera per l’arte. Attraverso la blockchain, registro digitale di dati che non può essere modificato, stabiliscono l’unicità e la proprietà di un’opera online.

Indonesia, studente diventa milionario: selfie trasformati in NFT

Il mercato degli NFT è in crescita. Nel terzo trimestre del 2021 valeva già 10,7 miliardi di dollari. Garantisce agli artisti di ottenere dei guadagni molto più stabili rispetto al passato. Sultan Gustaf Al Ghozali studia informatica. Ha scattato quasi 1.000 foto di se stesso seduto davanti al computer per un periodo di quattro anni, per poi trasformarle in NFT, oggetti digitali unici che vengono acquistati, venduti e archiviati su una blockchain.

Il ragazzo all’inizio aveva messo un prezzo per ognuna delle sue foto di soli 0,00001 ETH, ovvero circa 3 dollari, ma presto il valore è salito e le singole immagini adesso valgono 10 mila dollari. “Non posso credere che le persone abbiano effettivamente acquistato la mia foto NFT, ne ho già vendute 35 in un giorno” ha scritto incredulo su Twitter.

Indonesia, studente diventa milionario: “Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe voluto comprare i selfie”

Nello stesso giorno è riuscito a vendere più di 200 dei suoi selfie NFT, con centinaia di altri raccolti dai trader nei giorni successivi sulla piattaforma OpenSea. “Pensavo che sarebbe stato divertente se uno dei collezionisti avesse collezionato la mia faccia” ha dichiarato lo studente. “Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe voluto comprare i selfie, motivo per cui li ho valutati solo a 3 dollari” ha spiegato. Adesso i suoi selfie vengono venduti per un massimo di 4 ETH, ovvero 12.500 dollari, ciascuno. L’intera collezione, chiamata Ghozali Everyday, adesso ha un valore di circa 374 ETH, ovvero 1,2 milioni di dollari. Le autorità fiscali lo hanno già contattato per pagare le tasse. “Ancora non ho detto niente ai miei genitori. Non credo che capiranno velocemente come ho fatto a fare tutti questi soldi” ha ammesso.