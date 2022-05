Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata in Indonesia e si è verificata in prossimità della costa in zona Southern Sumatera.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha fatto improvvisamente tremare la terra in Indonesia nella serata di lunedì 16 maggio. Il sisma si è verificato in prossimità della costa, in zona Southern Sumatera. La segnalazione è stata diramata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).