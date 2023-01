Un terremoto di magnitudo 7.7 è stato registrato in mare in Indonesia.

La scossa ha avuto una profondità di 114 chilometri: si teme che possa verificarsi uno tsunami.

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio, alle 02:47:35 ora locale, corrispondenti alle ore 18:47:35 ora italiana di lunedì 9, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell’Indonesia.

L’epicentro del sisma ha avuto coordinate pari a una latitudine di -7.1260 e a una longitudine di 130.0540.

L’ipocentrodel fenomeno sismico, invece, ha raggiunto circa 114 chilometri.

Il terremoto è stato avvertito non solo in Indonesia ma anche in Australia, soprattutto in località come Darwin. Data la potenza della scossa, si teme che possano verificarsi altri fenomeni naturali pericolosi: pertanto si sta valutando di emanare un’allerta tsunami.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, tuttavia, non è stata segnalata la presenza di danni né di vittime o feriti.

Le testimonianze social dei cittadini di Darwin

Il terremoto di magnitudo 7.7 è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Come suggerito dalla importante magnitudo del fenomeno sismico, la scossa è stata avvertita in modo significativo sulla terraferma. Un elevato numero di testimonianze, infatti, sono state postate su Twitter da cittadini australiani, residenti soprattutto a Darwin.

“Forte scossa a Darwin, la più lunga e la più forte che ho sentito in oltre 50 anni di vita qui.

7,8 nel mare di Banda. Spero che i nostri amici indonesiani dall’altra parte del mare stiano bene”, ha scritto un utente.

Massive shaking in Darwin, longest & strongest I’ve felt in over 50 years here. 7.8 in the Banda Sea. Hope our Indonesians friends across the waters are okay. #earthquake #Darwin #BandaSea — CathrynInDarwin (@CathrynInDarwin) January 9, 2023

Altri, invece, hanno twittato: “È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito un tremore così forte, per così tanto tempo.

Nessuno avrebbe dormito durante quello” oppure “Impressionante il fatto che siano state presentate oltre 2000 segnalazioni a Geoscience Australia riguardo a questo terremoto a Darwin alle 03:30 del mattino!!! Questo dimostra l’entità dell’evento. Avvertito anche a sud fino a Tennant Creek e nell’estremo sud del Kimberly” o, ancora, “Siamo tutti svegli ora. È stato intenso”.

It’s been a very long while since we’ve felt that strong a tremor, for that length of time. No one was going to sleep through that one…. #earthquake https://t.co/uVNQgXO70Z — Cathie (@GriffinCath) January 9, 2023