Indonesia, violenta eruzione del vulcano Semeru: si temono vittime

Spaventosa eruzione del vulcano Semeru a Lumajang, Indonesia: una colonna di fumo, cenere e lapilli ha ricoperto i villaggi vicini.

Paura in Indonesia, dove alle 14:50 ora locale di sabato 4 dicembre 2021 si è verificata una violenta eruzione del vulcano Semeru situato nella città di Lumajang, East Java. Una colonna di fumo, cenere e lapilli si è alzata per quasi un chilometro e mezzo (40.000 piedi) ricoprendo di oscurità i villaggi vicini e i video condivisi sui social network mostrano migliaia di persone in fuga.

La conta dei danni potrà essere fatta solo quando il monte darà tregua e si teme si conteranno anche delle vittime.