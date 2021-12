Industria: Anima, export meccanica a 29,6 mld nel 2021 (+15%)

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Andamento tonico nel 2021 per l'export dell'industria meccanica italiana. Quest'anno le esportazioni del settore, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Anima Confindustria, dovrebbe raggiungere i 29,6 miliardi di euro, con un incremento del 15,1%.

I valori sfiorano quelli del 2019, quando a fine anno erano stati registrati 30,1 miliardi di euro. Nel primo semestre del 2021 i dati confermano una crescita del 26,9% rispetto al primo semestre 2020, con un totale di 15,6 miliardi di fatturato e un saldo commerciale che supera gli 8,3 miliardi di euro.

I dati del primo semestre 2021 vedono la Germania tornare in vetta alle destinazioni, con un fatturato di 1,53 miliardi (+24,2%), togliendo il primato del 2020 agli Stati Uniti, che scivolano al terzo posto con 1,38 miliardi, dietro alla Francia.

Balzo della Cina che, bloccata nel 2020 prima del lockdown europeo, registra nel primo semestre 910,2 milioni di euro, con una crescita dell'85%. Aumenta l’export anche verso Regno Unito (787,7 milioni di euro, +50,1%), Spagna (+29,8%) e Polonia (+41,3%).

"L’export è da sempre uno dei punti di forza della meccanica italiana, apprezzata in tutto il mondo per la sua qualità al pari di settori come il food o la moda", spiega Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria.

"Dopo la forte battuta d’arresto subita nel 2020, in particolare nel primo semestre, oggi abbiamo visto una ripresa decisa delle esportazioni, in particolare in Europa e verso l’Asia orientale". Ma "la crisi delle materie prime e il rincaro dei costi energetici sta affliggendo l’intero continente, con un rallentamento della produzione e una limitazione degli utili, che avrebbe potuto altrimenti registrare dati ancora più positivi".