Industria Felix, Alfonso (Simest): con Pnrr attratte 6000 imprese

Roma, 23 feb. (askanews) – “Simest aiuta le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione in tutti gli step necessari a questo processo. Aiuta prevalentemente le piccole e medie imprese anche se lavoriamo con diverse aziende che invece sono catalogabili tra le grandi imprese”.

Lo ha sottolineato l AD di Simest Mauro Alfonso, la società del

Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che si occupa di valorizzare il

made in Italy tramite l internazionalizzazione, rivolgendosi ai partecipanti al 38° evento Industria Felix in edizione digitale, riservato alle imprese più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili del Triveneto.

“Negli ultimi due anni, 2020 e 2021, oltre 10 mila aziende si sono rivolte a Simest per questi finanziamenti – ha spiegato Alfonso – il controvalore complessivo che è stato gestito è di quasi 5 miliardi di euro. Nell’ultimo anno siamo stati chiamati anche a procedere ad un’azione di supporto dei piani del Pnrr, sono stati assegnati a Simest ulteriori 1,2 miliardi per le PMI nel programma più ampio del Pnrr e in pochi mesi Simest è riuscita ad attrarre circa 6000 aziende per accedere ai finanziamenti messi in campo per questo forte piano straordinario”.