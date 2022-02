Industria Felix, Donazzan: sostegno rientro produzioni in Veneto

Roma, 23 feb. (askanews) – “Il Veneto è certamente, insieme al Nord Est tutto, un contesto produttivo fatti di altissime capacità nel competere, in territori che hanno come prima voce l’esportazione. Aziende cresciute nel tempo sia in termini di dimensione che di patrimonializzazione, con uno sguardo di continuità. Grandi avvenimenti hanno messo in discussione le dinamiche di una globalizzazione che ha il volto buono di un mercato senza confini dove la capacità di competere la fai sulla qualità, sulla identità, e in questo il Nord Est e in particolare il Veneto vantano una carta d’identità molto significativa.

Mi auguro un ritorno delle produzioni in Italia, noi come Regione Veneto abbiamo messo a disposizione risorse pubbliche, siamo pronti ad accompagnare le migliori imprese come quelle premiate da Industria Felix. L accompagnamento, non la guida, della cosa pubblica è fondamentale, serve per semplificare, per essere più veloci e rispondere alle migliori imprese”.

Lo ha detto l assessore al Welfare e alla Formazione della Regione Veneto Elena Donazzan, intervenuta al 38° evento Industria Felix in edizione digitale, riservato alle imprese più performanti a livello gestionale, affidabili a livello

finanziario e talvolta sostenibili del Triveneto.