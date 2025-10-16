Industria Felix ESG premia le 94 imprese italiane più sostenibili

Roma, 16 ott. (askanews) – Sono 94 le imprese con i migliori indici di sostenibilità rispetto ai criteri ESG, tutte dotate di una valutazione o di un rating di Cerved Rating Agency che fanno riferimento ad ambiente, welfare aziendale e gestione d’impresa, valutate dunque su dati oggettivi.

Le società sono state premiate a Roma al Palazzo Senatorio, dove si riunisce l’assemblea capitolina, da Industria Felix Magazine, periodico di economia fondato e diretto da Michele Montemurro, in occasione del 66esimo evento Industria Felix, prima edizione nazionale ESG.

Qui di seguito le aziende premiate per categoria.

ESG (43): A.F. Energia S.r.l., Acquedotto Pugliese S.p.a., B.Energy S.p.a., Belli S.r.l., Cantina Tollo S.c.a., Cer Power S.r.l., Citigas Coop, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, Consorzio Stabile Prometeo S.p.a., Di Leo Pietro S.p.a., Elettrosud di Ezio Scavelli e Saverio Altimari S.r.l., Evoca S.p.a., F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Formula Servizi Società Cooperativa, G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Graniti Fiandre S.p.a. (Iris Ceramica Group), Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., Intermodaltrasporti S.r.l., La Lucente S.p.a., Liguria Digitale S.p.a., Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico, Nuove Acque S.p.a., Oropan S.p.a., Paradisi S.r.l., Pellegrini S.p.a., Planetaria S.r.l., Progest S.p.a., Romagnoli Fratelli S.p.a., Salov S.p.a., Sarno Display S.r.l. Sb, Serenissima Ristorazione S.p.a., Service Key S.p.a., Sim Ingegneria S.r.l., Sion S.r.l., Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.a., Società Socioculturale Cooperativa Sociale, Systema Ambiente S.p.a., Terranova S.r.l., Trans Italia S.p.a., Ufi Filters S.p.a., Vet S.r.l., Way2global S.r.l. Sb, Zucchetti Group S.p.a. (Z Holding S.p.a.).

ENVIRONMENT, SOCIAL (6): È Ambiente Impianti S.r.l., È Ambiente S.r.l. Sb, Eurotherm S.r.l., Industria Calce Casertana S.r.l., Krel S.r.l., Sottolestelle S.r.l. Sb.

ENVIRONMENT, GOVERNANCE (1): Sandrini Metalli S.p.a..

SOCIAL, GOVERNANCE (25): A.C.A. S.p.a. In House Providing, A.C.D.A. S.p.a., Aquila Basket Trento 2013 S.r.l., Aurore Development S.p.a., Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Centro Aktis – Diagnostica e Terapia S.p.a., Cetola S.p.a., Corradi e Ghisolfi S.r.l., Dielle S.r.l., Eg Italia S.p.a., Enegreen S.p.a., Francesco Comune Costruzioni S.r.l., Involucra S.r.l., Irem S.p.a., Medio Chiampo S.p.a., Mega S.p.a., Metro 5 S.p.a., Nordex Italia S.r.l., Nova Aeg S.p.a., Procos S.p.a., Scapigliato S.r.l., Seko S.p.a., Sposato Costruzioni S.r.l., Technical Publications Service S.p.a., Wolf System S.r.l..

ENVIRONMENT (3): Mcispa S.r.l., Ortore S.r.l., Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.a..

SOCIAL (7): Clemente S.r.l., Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni, Elbor S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a., Incentive Promomedia S.r.l., Sms Engineering S.r.l., Società Cooperativa Cantina di Venosa a r.l..

GOVERNANCE (2): Ambiente Servizi S.p.a., Cantine San Giorgio S.r.l..

POTENZIALMENTE ESG (7): Better Corporation Service S.r.l. (E,S), Grissitalia S.r.l. (S,G), I.M.S. S.p.a. – Industria Materiali Stampati (S,G), Alpha General Contractor S.r.l. (S), Ambroselli Maria Assunta S.r.l. (E), Noir S.r.l. (S), Nrg Med S.r.l. (S).

Qui di seguito l’elenco delle 94 imprese che saranno premiate distinto per regione e provincia rispetto alla sede legale.

ABRUZZO (6). Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Mega S.p.a.. Pescara (2): A.C.A. S.p.a. In House Providing, Nrg Med S.r.l.. Teramo (1): Citigas Coop..

BASILICATA (3). Matera (2): Clemente S.r.l., Di Leo Pietro S.p.a.. Potenza (1): Società Cooperativa Cantina Di Venosa a r.l..

CALABRIA (3). Cosenza (2): Sim Ingegneria S.r.l., Sposato Costruzioni S.r.l.. Crotone (1): Elettrosud Di Ezio Scavelli e Saverio Altimari S.r.l..

CAMPANIA (11). Avellino (2): Elbor S.p.a., Planetaria S.r.l.. Benevento (1): Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni. Caserta (2): Industria Calce Casertana S.r.l., Progest S.p.a.. Napoli (5): Centro Aktis – Diagnostica e Terapia S.p.a., Cer Power S.r.l., Dielle S.r.l., Francesco Comune Costruzioni S.r.l., Sms Engineering S.r.l.. Salerno (1): Trans Italia S.p.a..

EMILIA ROMAGNA (5). Bologna (1): Romagnoli Fratelli S.p.a.. Forlì Cesena (1): Formula Servizi Società Cooperativa. Modena (1): Graniti Fiandre S.p.a. (Iris Ceramica Group). Parma (2): Better Corporation Service S.r.l., Krel S.r.l..

FRIULI VENEZIA GIULIA (2). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a..

LAZIO (8). Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.r.l.. Latina (2): Ambroselli Maria Assunta S.r.l., Bsp Pharmaceuticals S.p.a.. Roma (5): Belli S.r.l., Eg Italia S.p.a., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Mcispa S.r.l., Nordex Italia S.r.l..

LIGURIA (1). Genova (1): Liguria Digitale S.p.a..

LOMBARDIA (17). Bergamo (2): Evoca S.p.a., Sandrini Metalli S.p.a.. Brescia (1): Systema Ambiente S.p.a.. Como (1): Eurotherm S.r.l.. Cremona (1): Corradi e Ghisolfi S.r.l.. Lodi (1): Zucchetti Group S.p.a. (Z Holding S.p.a.). Mantova (1): Ufi Filters S.p.a.. Milano (7): Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, Enegreen S.p.a., Metro 5 S.p.a., Pellegrini S.p.a., Seko S.p.a., Service Key S.p.a., Way2global S.r.l. Sb. Monza e Brianza (1): Sarno Display S.r.l. Sb. Pavia (1): I.M.S. S.p.a. – Industria Materiali Stampati. Varese (1): Technical Publications Service S.p.a..

MARCHE (1). Ancona (1): Paradisi S.r.l..

PIEMONTE (8). Alessandria (2): Grissitalia S.r.l., Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.a.. Cuneo (1): A.C.D.A. S.p.a.. Novara (1): Procos S.p.a.. Torino (3): B.Energy S.p.a., Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., Involucra S.r.l.. Vercelli (1): Nova Aeg S.p.a..

PUGLIA (11). Bari (6): Acquedotto Pugliese S.p.a., La Lucente S.p.a., Oropan S.p.a., Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.a., Incentive Promomedia S.r.l., Vet S.r.l.. Foggia (4): Cetola S.p.a., Consorzio Stabile Prometeo S.p.a., Ortore S.r.l., Sottolestelle S.r.l. Sb. Taranto (1): Cantine San Giorgio S.r.l..

SARDEGNA (2). Sassari (2): È Ambiente Impianti S.r.l., È Ambiente S.r.l. Sb.

SICILIA (2). Caltanissetta (1): Sion S.r.l.. Siracusa (1): Irem S.p.a..

TOSCANA (5). Arezzo (1): Nuove Acque S.p.a.. Firenze (2): Alpha General Contractor S.r.l., Terranova S.r.l.. Livorno (1): Scapigliato S.r.l.. Lucca (1): Salov S.p.a..

TRENTINO ALTO ADIGE (2). Bolzano (1): Wolf System S.r.l.. Trento (1): Aquila Basket Trento 2013 S.r.l..

VALLE D’AOSTA (1). Aosta (1): Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico.

VENETO (6). Padova (1): A.F. Energia S.r.l.. Treviso (1): Noir S.r.l.. Venezia (2): Aurore Development S.p.a., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Vicenza (2): Medio Chiampo S.p.a., Serenissima Ristorazione S.p.a..