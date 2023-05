Industria Felix: nel post-Covid in Campania utili per 74,5% imprese

Roma, 4 mag. (askanews) – Il 74,5% delle imprese campane ha generato utili nel post-Covid. Un dato uguale a quello delle regioni del Nord-Est, anche se con margini inferiori in termini di valori assoluti. È quanto è emerso dall’inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, e Cerved, su circa 60mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro. Complessivamente hanno realizzato 107 miliardi di fatturato, circa un quarto in più rispetto all’anno precedente.

I dati sono stati presentati a Napoli, all’Auditorium di Città della Scienza, al 49esimo evento Industria Felix, sesta edizione della Campania che compete, dove sono state premiate le 76 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili, con sede legale in Campania.

Fabio Biasini, Executive vicepresidente Corporate sales Cerved, spiega: “Si sono dimostrate più resilienti della media delle aziende italiane con risultati in termini di ricavi e di margine operativo superiori alla media nazionale”.

All’evento, tra gli altri hanno partecipato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, l’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello e vertici di Confindustria. Dice Marchiello:”Noi chiediamo ai nostri imprenditori di dare il meglio e condividere, collaborare, noi vogliamo far crescere il territorio, se crescono gli imprenditori, aumenta anche il lavoro, che è quello a cui miriamo. C’è un trend che ci vede in miglioramento ma siamo sempre lì, siamo gli ultimi, e questo stiamo tentando di cambiare, cercando di dare spazio ai giovani”.

Tra le imprese premiate, 33 sono nella provincia di Napoli, 14 in quella di Salerno, 12 in provincia di Avellino, 10 in quella di Caserta e 7 in quella di Benevento.

Di seguito i nomi delle 76 aziende premiate distinte per provincia in relazione alla sede legale. Napoli (33): Agora S.r.l., Bacom S.r.l., Bioviiix S.r.l., BIT4ID S.r.l., Chimpex Industriale S.p.A., Cnc Tessuti S.r.l., Com-Cavi S.p.A. Multimedia, Community Cooking Leader S.r.l., D&D Italia S.p.A., D’Ambra Vini d’Ischia S.r.l., Defra S.r.l., Dolciaria Acquaviva S.p.A., Generazione Vincente S.p.A., Grastim J.V. S.r.l., Gruppo Tessile Casmik S.r.l., Guerriero Produzione Pelletterie S.r.l., Industry A.M.S. S.r.l., Istituto Diagnostico Varelli S.r.l., Italcoat S.r.l., Kineton S.r.l. Società Benefit, Laer H S.r.l., Laminazione Sottile S.p.A., Live Show Food S.r.l., LRS Trasporti S.r.l., Ludoil Energia S.r.l., Mice S.r.l., Miriade S.p.A., Oepi S.r.l., Okolab S.r.l., Sideralba S.p.A., Synlab Sdn S.p.A., Vincitu’ Group S.r.l., Vincitu’ S.r.l.. Salerno (14): Blumatica S.r.l., Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera S.r.l., Cormidi S.r.l., Covo dei Saraceni dei F.lli Savino S.r.l., Euroflex S.p.A., Fisiopharma S.r.l., Flex Packaging AL S.p.A., La Rosina S.r.l., Noschese S.r.l. Società Agricola, Pinto S.r.l., Shopnow S.r.l., Tecnocap S.p.A., Tortora Vittorio S.r.l., Trans Isole S.r.l.. Avellino (12): Acca Software S.p.A., Altergon Italia S.r.l., Bruno S.r.l., Condor S.p.A., D’Agostino Costruzioni Generali S.r.l., E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina S.r.l., Gmf Oliviero F.lli S.r.l., HCM S.p.A., Produzione – Tecnica – Partecipazioni – P.T.P. S.r.l., Quintodecimo Società Agricola S.r.l., Sciuker Frames S.p.A., ST Service S.r.l.. Caserta (10): Calzaturificio Dema S.r.l., Casa di Cura San Michele S.r.l., Fusco S.r.l., Infrastrutture e Consolidamenti S.r.l., Lillo S.p.A., Lirsa S.r.l., MD S.p.A., Progest S.p.A., Proma S.p.A., Società Recupero Imballaggi S.r.l.. Benevento (7): Cantina Sociale La Guardiense Società Cooperativa Agricola, Consorzio Stabile Medil S.C.P.A., Coppola S.r.l., Farmaceutici S.V.I.M.A. S.r.l. (Società Vendita all’Ingrosso Medicinali e Affini) S.r.l., I.Me.Va. S.p.A. – Industria Meccanica Varricchio, Relegno S.r.l., Sanav S.r.l..