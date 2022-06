Industria Felix premia in Puglia 70 imprese del mondo del turismo

Acaya (Lecce), 18 giu. (askanews) – Settanta imprese dell’industria turistica pugliese sono state premiate con l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 43esimo evento del Premio Industria Felix. Aziende che da vere eccellenze hanno primeggiato nell’anno fiscale 2020, quello funestato dalla pandemia. Tra i sostenitori di Industria Felix Grant Thornton. Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton. “In questa tappa di Industria Felix ad Acaya in Puglia si parla di turismo e di agroalimentare.

Alcune sono imprese conosciute, altre stanno crescendo, altre possono essere delle startup. Noi dal nostro osservatorio come Grant Thornton abbiamo già visto il bilancio 2021 dove per alcuni settori continua l’effetto Covid invece per altri c’è stata una buona ripresa”.

Ora le minacce arrivano dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, dall’inflazione e dal rialzo dei tassi di interesse. “Queste imprese dovranno dimostrare adesso una capacità nell’affrontare quella che è la situazione attuale che non si verificava da moltissimo tempo: è importante saper affrontare e intervenire su determinati costi che le imprese stanno sostenendo”.

Una congiuntura difficile che l’industria del turismo vuole superare con decisione. Gianfranco Lopane, assessore al Turismo di Regione Puglia. “Dopo due anni di pandemia le imprese del tessuto produttivo hanno saputo reagire a una situazione di crisi imprevedibile e dura. Questo è un modo anche per far confrontare le diverse realtà e fare in modo che gli scambi che possono nascere da una iniziativa di questo genere possano continuare a migliorare la situazione economica della nostra Regione”. E per coinvolgere nel futuro, chiosa Lopane, tutte le imprese che sapranno distinguersi.