Industria Felix premia le 124 aziende più competitive d'Italia

Milano, 12 dic. (askanews) – Sono 124 le aziende premiate per performance gestionali e solidità finanziaria alla sesta edizione de “L’Italia che compete”, organizzata da Industria Felix Magazine con Cerved. La cerimonia a Palazzo Mezzanotte a Milano è stata anche l’occasione per presentare un’inchiesta che mostra un tessuto produttivo in rafforzamento: le società di capitali italiane crescono nei ricavi e nella redditività, con una buona capacità di adattarsi ai cicli economici.

All’evento hanno preso parte imprenditori e top manager. “Cerved, che è partner storico di Industria Felix da ormai molti anni, ha pubblicato proprio quest’anno un report rilevante sul Made in Italy da cui emerge che sono ben 72.000 le società in Italia e sono parte di questa categoria”, ha detto Luca Peyrano, Ceo di Cerved. “Non è solo un’etichetta, è un vero e proprio brand nazionale, è un set di valori che ci distinguono nel mondo e che nel loro insieme contribuiscono con 650 miliardi di fatturato all’economia italiana e rappresentano, pur essendo solo l’8% delle società, oltre il 50% dell’export, quindi come dire la vera spira dorsale del paese”.

A livello territoriale, il Nord si conferma come area trainante, seguito da un Centro stabile e un Mezzogiorno che mostra miglioramenti. Tra i settori che hanno mostrato le performance migliori spiccano la manifattura specializzata, i servizi avanzati e le filiere tecnologiche.

“Come il mercato guarda ad aziende che hanno percorsi di crescita accelerata, quali sono i valori che fanno la differenza? Sicuramente la capacità delle aziende di poter gestire la crescita con un profilo di rischio relativamente basso, quindi solidità finanziaria, governance chiara nei processi decisionali, capacità di accedere a fonti di finanziamento diversificate, posizionamento competitivo o distintivo”, spiega Diego Selva – Direttore dell’Investment banking di Banca Mediolanum.

Di seguito l’elenco delle imprese premiate, suddivise per regione.

ABRUZZO F.lli De Cecco di Filippo Spa (Chieti), Pavind Srl (L’Aquila), Nrg Med Srl (Pescara), TML Srl (Teramo).

BASILICATA Bng Spa (Matera).

CALABRIA Camas Energy Srl (Catanzaro), Iaquinta Costruzioni & Ambiente Srl (Cosenza), Biemme Finestre Srl (Reggio Calabria).

CAMPANIA Acca Software Spa, Villa dei Pini Spa – Casa di cura privata (Avellino); Athena Spa, Progest Spa, Sorting Recycling Industries Srl (Caserta); Aloha Eventi Srl, Bellevue Spa, Community Cooking Leader Srl, D&D Italia Spa Sb, Dielle Srl, Museo Cappella Sansevero Srl, Russo Hotels Srl, Smarig Srl, Stanartis Srl, Unobravo Srl Sb (Napoli); Avino Srl, Bagni D’Arienzo Srl, Covo dei Saraceni dei F.lli Savino Srl, Extremebit Srl, F.lli Pierro Srl, San Giorgio Spa, Santa Caterina Spa, Trans Isole Srl, Trans Italia Spa, Villa Cimbrone Srl (Salerno).

EMILIA-ROMAGNA IVAS Industria Vernici Spa (Forlì-Cesena), Oppimitti Costruzioni Srl (Parma), Santa Monica Spa (Rimini).

FRIULI VENEZIA GIULIA Ambiente Servizi Spa, Gestione Servizi Mobilità Spa (Pordenone).

LAZIO Alpine Srl, Intermodaltrasporti Srl (Frosinone); Bsp Pharmaceuticals Spa (Latina); Business Changers Srl, GCF Generale Costruzioni Ferroviarie Spa, Infratel Italia Spa, Reti Televisive Italiane Spa, Ticketstation Srl, Villa Margherita Spa – Casa di cura privata (Roma).

LIGURIA Campo del Vescovo Consorzio di Cooperative Sociali – Società cooperativa sociale (La Spezia), Liguria Digitale Spa (Genova).

LOMBARDIA Catellani & Smith Srl, Sandrini Metalli Spa (Bergamo); Greenva Srl (Brescia); Enegreen Spa, Farmila – Thea Farmaceutici Spa, Fracht Italia Srl, Greengen Group Srl, Inter – Studioviaggi Spa, K Project Srl, Metro 5 Spa, Nuovenergie Spa, Pellegrini Spa, Riso Scotti Spa, Thea Farma Spa, Ubv Group Spa (Milano); CMO Spa (Monza e Brianza).

MARCHE Tennacola Spa (Fermo).

PIEMONTE Grissitalia Srl, Metlac Spa, PPG Industries Italia Srl (Alessandria); ACDA Spa, Eviso Spa (Cuneo); Procos Spa (Novara); Società Canavesana Servizi Spa, Tugnolo A. & C. Srl (Torino); Nova Aeg Spa, Versoprobo Società cooperativa sociale (Vercelli).

PUGLIA Acquedotto Pugliese Spa, As Labruna Srl, Icam Spa, Nuova Fiera del Levante Srl, Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud Srl, Vet Srl (Bari); Chemgas Srl, Leo 3000 Spa (Brindisi); Ad International Assistance Srl (Foggia); Deghi Spa, Galileopro Spa, Lasim Spa, Leo Shoes Srl (Lecce); Nuova Luce Società cooperativa sociale, Produttori Vini Manduria Società cooperativa agricola, Vis Spa, Zanzar Spa (Taranto).

SARDEGNA Azienda Trasporti Pubblici Spa (Sassari)

SICILIA Anastasi Srl (Catania), Fratelli Arena Srl (Enna), Nettuno Multiservizi Società cooperativa (Messina), Grimaldi Euromed Spa, Tecnimpianti Spa (Palermo), Infisud Srl (Ragusa)

TOSCANA Nuove Acque Spa, Safimet Spa Sb (Arezzo); Auditore Srl, E&A Factory Srl, Pellemoda Srl Sb, Terranova Srl (Firenze); Sistema Srl (Grosseto); Ro.Ial. Srl (Prato); Si.Ge.Ri.Co. Spa – Siena Gestione Risorse Comunali (Siena)

TRENTINO-ALTO ADIGE Infranet Spa, Rsg Group Italia Srl, Wolf System Srl (Bolzano); Mdm Srl (Trento)

UMBRIA Logicompany 3 Srl (Perugia), Umbria Energy Spa (Terni)

VENETO Clinica Veterinaria Privata San Marco Srl (Padova); Hausbrandt Trieste 1892 Spa, Noir Srl (Treviso); Aurore Development Spa, Società Socioculturale Cooperativa sociale (Venezia); Anodall Extrusion Spa, Pakelo Motor Oil Spa (Verona); Serenissima Ristorazione Spa, Soraris Spa (Vicenza)