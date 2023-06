Industria Felix premia le 74 imprese più competitive del Centro Italia

Milano, 15 giu. (askanews) – Sono 74 le imprese più competitive a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili premiate a Foligno, in provincia di Perugia, in occasione del 51esimo evento Industria Felix.

L'evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Umbria.

Paola Agabiti, Assessore Regione Umbria: “Siamo molto contenti di ospitare a Foligno nella splendida cornice di palazzo Trinci il premio Industria Felix. È un riconoscimento importante per tutte le aziende che si sono distinte e rappresenta anche un importante volano e riconoscimento per il territorio che le ospita”.

Un successo per queste aziende che rappresentano delle eccellenze dell’imprenditoria italiana e testimoniano l’assoluto valore del Made in Italy.

Biancamaria Prete, consulente M&L Consulting Group: “Ritengo che le esigenze delle imprese italiane di successo siano essenzialmente delle esigenze di crescita, attraverso operazioni di business combination e di accordi di partnership, l’esigenza di crescita attraverso la quotazione su mercati regolamentati, anche in un’ottica di disinvestimento mediante lo strumento dell’opv, e infine un’esigenza connessa alla gestione dei passaggi generazionali, aspetto particolarmente sentito dall’imprenditoria italiana caratterizzata da pmi di successo a conduzione familiare”.

A Foligno sono state insignite dell’Alta onorificenza di bilancio 9 aziende di Abruzzo e Toscana, 10 delle Marche, 12 del Lazio, 13 della Sardegna e 21 dell’Umbria.

Qui di seguito le 74 società di capitali premiate, distinte per regioni e province in relazione alla sede legale.

ABRUZZO (9). Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.P.A., Mab Manifatture S.R.L.. L’Aquila (3): Celi Calcestruzzi S.P.A., Dante Labs S.R.L., Isweb S.P.A.. Pescara (2): A.E.V. S.R.L., Nrg Med S.R.L.. Teramo (1): Diodoro Ecologia S.R.L..

TOSCANA (9). Firenze (2): Arval Service Lease Italia S.P.A., Ingegnerie Toscane S.R.L.. Grosseto (2): Cosa Società Agricola A R.L., Elettromar S.P.A.. Arezzo (1): ARS S.R.L.. Livorno (1): Scapigliato S.R.L.. Lucca (1): Sofidel S.P.A.. Prato (1): E.S.Tr.A. S.P.A.. Siena (1): Rubinetterie 3 M Soc.R.L..

MARCHE (10). Fermo (3): Da. Ma. & Co. S.R.L., Elisabet S.R.L., Sigma S.P.A.. Ancona (2): Clementi S.R.L., Diatech Pharmacogenetics S.R.L.. Ascoli Piceno (2): Dienpi S.R.L., Nanosystems S.R.L.. Macerata (2): Astea S.P.A., Francucci S.R.L.. Pesaro Urbino (1): C.M.T. Utensili S.P.A..

LAZIO (12). Roma (7): ENI S.P.A., Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.P.A., Iqera Italia S.P.A., Nucleco Società Per L’Ecoingegneria Nucleare S.P.A., Polifarma S.P.A., SRT S.R.L. con Socio Unico, Tiberia Hospital S.R.L.. Viterbo (2): Ceramica Catalano S.P.A., Ceramica Cielo S.P.A.. Frosinone (1): Batflex S.R.L.. Latina (1): BSP Pharmaceuticals S.P.A.. Rieti (1): Seko S.P.A..

SARDEGNA (13). Sassari (4): Abinsula S.R.L., Chessa S.R.L., Cortesa S.R.L., Numera Sistemi e Informatica S.P.A.. Oristano (3): Cooperativa Pescatori Arborea S.R.L., Elcom S.R.L., Se.Pi. Formaggi S.R.L.. Cagliari (2): Laboratorio Analisi Valdes S.R.L., Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (2): A & F Gestioni S.R.L., Insieme S.R.L.. Sud Sardegna (2): Camporosso S.R.L., Giraldo Ponteggi S.R.L..

UMBRIA (21). Perugia (18): Agrieuro S.R.L., Arrows S.R.L., C.M.C. S.P.A., Eagleprojects S.P.A., Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali S.R.L., Ecoindustria S.R.L., Emu Group S.P.A., Floridi Group S.R.L., Gra Ambiente S.R.L., Jfrog Media S.R.L., Laboc S.R.L., Latel S.R.L., Le Vie Del Tartufo S.R.L., Logicompany 3 S.R.L., Mi.Lani Group S.R.L. (Itinera Scuola On Line), Monini S.P.A., Susa S.P.A., Umbria Verde Mattioli S.R.L.. Terni (3): Eskigel S.R.L., Faurecia Emissions Control Technologies Italy S.R.L., GPI S.R.L..