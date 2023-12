Industria Felix, premiate le 196 imprese più competitive d'Italia

Milano, 12 dic. (askanews) – Sono state premiate lunedì 11 dicembre, a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, le 196 imprese più competitive d’Italia distinte per settori, insignite del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”, dinanzi a un parterre di primo piano che ha visto la partecipazione diretta di imprenditori e manager che si sono suddivisi in due sessioni, dalla mattina alla sera, per consentire l’ingresso ai circa 700 ospiti. E non sono mancati momenti emozionanti, caratterizzati da lunghi applausi che hanno reso qualche numero più “umano”, mostrando un volto per ogni bilancio, perché dietro ogni successo c’è sempre la persona.

“Premiamo le aziende contradistinte per settori – ha affermato Michele Montemurro, direttore del trimestrale Industria Felix Magazine- Il settore che maggiormente è andato meglio di tutti nell’ultima analisi che abbiamo effettuato è quello dell’energia utility con un più 57%, seguito poi a ruota dai settori delle edilizie e costruzioni e commercio online. Abbiamo analizzato in totale 690.000 aziende che hanno fatturato poco più di 3.500 miliardi con un aumento del fatturato del 25,8%, dati importanti che fanno ben sperare anche per il prossimo anno”.

Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta anche sostenibili: è stato il metodo di valutazione per premiare le società di capitali provenienti da ogni regione. Questo riconoscimento , ha scritto in un messaggio rivolto ai premiati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dà atto anche alla vostra capacità di perseguire gli obiettivi aziendali, mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria. Il vostro impegno, la vostra innovazione e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo al progresso e alla prosperità del Paese in un periodo caratterizzato dalla transizione ecologica e digitale. Sono certo – ha sottolineato il ministro – che la vostra esperienza può servire da ispirazione per la costruzione di una rete di imprese virtuose che, insieme, contribuiranno a guidare l’intero tessuto imprenditoriale attraverso le sfide e le opportunità di questa trasformazione fondamentale. Sono certo che, lavorando insieme, possiamo coltivare un ambiente imprenditoriale che promuova la crescita economica, la responsabilità sociale e la tutela dell’ambiente: questa – ha concluso Urso – è la sostenibilità che vogliamo e che incentiviamo anche con le misure del Governo .

Tra gli interventi al 53esimo evento quello di Mauro Iacobuzio, responsabile Elite Italia: “Industria Felix ed Elite lavorano insieme sul tessuto imprenditoriale italiano: l’imprenditore familiare che ha come obiettivo la crescita di lungo termine della propria azienda ma nel rispetto di quelli che sono i canoni del mercato. Ecco, Elite e Industria Felix vogliono evidentemente portare e supportare questi imprenditori per una crescita sostenibile nel tempo che li porti a mantenere questo stile di crescita in maniera sostenibile e di mercato”.

Il 53° evento è stato presentato dalla giornalista Maria Soave ed organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro che prossimamente uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore lunedì 29 gennaio, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group. Oltre ai partner dell’evento hanno portato i saluti il questore di Milano Giuseppe Petronzi e l’europarlamentare Carlo Fidanza.

Qui di seguito l’elenco delle aziende premiate distinto per settori.

Aerospazio (1): Microtecnica S.R.L..

Agroalimentare (17): Apulia Food S.R.L., Europan-Sud S.R.L., F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.P.A., Fileni Alimentare S.P.A., Flott S.P.A., Food Service S.R.L., Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A., La Molisana S.P.A., Naturagri Società Agricola S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Parmacotto S.P.A., Salumificio Mec Palmieri S.P.A., San Giorgio S.P.A., Sottolestelle S.R.L. Società Benefit, Steriltom S.R.L., Urbani Tartufi S.R.L..

Ambiente (15): Ambroselli Maria Assunta S.R.L., Argeco S.P.A., Centro Servizi Ambientali S.R.L., Chilivani Ambiente S.P.A., Coripet, Gap S.P.A., Gra Ambiente S.R.L., Iseco S.P.A.

Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. a Socio Unico, Metal Ferrosi S.R.L., Porcarelli Gino & Co. S.R.L., Progest S.P.A., Progeva S.R.L., Roma Costruzioni S.R.L., Systema Ambiente S.P.A..

Chimica E Farmaceutica (11): Eubios S.R.L., Farmabios S.P.A., I.V.A.S. Industria Vernici S.P.A., Icrom S.R.L., Metlac S.P.A., New Flavours S.R.L., Pirossigeno S.R.L., Procos S.P.A., Teva Italia S.R.L., Uniflex S.R.L., Zoetis Manufacturing Italia S.R.L..

Commercio (9): Autotorino S.P.A., Compagnia Generale Trattori S.P.A., Eg Italia S.P.A., Fratelli Arena S.R.L., Ludoil Energia S.R.L., Md S.P.A., Raffaele S.P.A., Theras Lifetech S.R.L., V.I.M. G. Ottaviani S.P.A..

Commercio Online (10): Alpine S.R.L., Asterope S.R.L., Aurelia Car S.R.L., Capellidasogno S.R.L., Deghi S.P.A., Dielle S.R.L., Dilc S.R.L., Isomed S.R.L., Lacertosus S.R.L., Shopnow S.R.L..

Comunicazione, Cultura, Informazione e Intrattenimento (15): Arte Video S.R.L.,

Brain Pull Società Cooperativa, Cbi S.C.P.A., Edizioni El S.R.L., Galileopro S.P.A., Ht Film S.R.L., Infranet S.P.A., Leo 3000 S.P.A., Lido San Giovanni Francesco Ravenna S.R.L., Pepito Produzioni S.R.L., Ro.Ma. S.R.L., Roflex S.R.L., S.E.S. Società Editrice Sud S.P.A., Santa Monica S.P.A., Willo S.R.L..

Conduzione Femminile (3): Alpha General Contractor S.R.L., Hcm S.P.A., Siemens Healthcare S.R.L..

Costruzioni ed Edilizia (12): Biemme Finestre S.R.L., Ceramica Cielo S.P.A., City Green Light S.R.L., Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A., Main Solution S.R.L., Manini Prefabbricati S.P.A., Mastio Giuseppe S.R.L., Mv Extrusion S.P.A., Mv Line S.P.A., Saes S.R.L., Se.Gi. S.P.A., Zanzar S.P.A..

Energia e Utility (7): Acea Energia S.P.A., Enercom S.R.L., Nrg Med S.R.L., Publiacqua S.P.A., Ultragas C.M. S.P.A., Umbria Energy S.P.A., Union Gas Metano S.P.A..

Logistica E Trasporti (13): A.E.V. S.R.L., Di Ciero S.R.L., Fracht Italia S.R.L., Grimaldi Deep Sea S.P.A., Grimaldi Euromed S.P.A., Intermodaltrasporti S.R.L., Logicompany 3 S.R.L., Logistica Ambientale S.R.L., Lotras S.R.L., Trans Isole S.R.L., Trans World Shipping S.P.A., Trieste Marine Terminal S.P.A., Ubv Group S.P.A.

Meccanica (12): Bruno S.R.L., C.M.C. S.P.A., Cps S.R.L., Faurecia Emissions Control Technologies Italy S.R.L., Geko S.P.A., Industry A.M.S. S.R.L., Irem S.P.A., Microdos S.R.L., Moretto S.P.A., Nordex Italia S.R.L., Proma S.P.A., Zapi S.P.A..

Metalli (6): Lasim S.P.A., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Sandrini Metalli S.P.A., Sider Sipe S.P.A., Special Flanges S.P.A., T.M.L. S.R.L..

Moda (4) Aeffe S.R.L., Brand Label S.R.L., Leo Shoes S.R.L., Umbria Verde Mattioli S.R.L..

Partecipate a Maggioranza Pubblica (16) A.C.D.A. S.P.A., Acquedotto Pugliese S.P.A., Ambiente Servizi S.P.A., Arbia Servizi S.R.L., Azienda Multiservizi Ambiente S.P.A., Azienda Servizi Ambientali S.R.L., Azienda Trasporti Pubblici S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A., Ecoambiente Salerno S.P.A., Gestione Servizi Mobilità S.P.A., Grotte Di Castellana S.R.L., Liguria Digitale S.P.A., P.T.C. Porto Turistico Di Capri S.P.A., S.E.A. – Servizi E Ambiente S.P.A., Scapigliato S.R.L., Viacqua S.P.A..

Ristorazione (10) Al.Me. S.R.L., Aloha Eventi S.R.L., Community Cooking Leader S.R.L., Hotel Grotta Palazzese S.R.L., Pellegrini S.P.A., Pellegrino Vending S.R.L., Sir – Sistemi Italiani Ristorazione – S.R.L., Tenuta Di Sipio Eventi S.R.L., Val.Sea. S.R.L., Vincenzo Maglio S.R.L..

Sanità (14) Athena S.P.A., Auxilium Società Cooperativa Sociale, C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Casa Di Cura Privata Città Di Bra S.P.A., Casa Di Cura San Michele S.R.L., Centro Aktis Diagnostica E Terapia S.P.A., Centro Cardiologico Monzino S.P.A.,

Centro Di Implantologia Dentale Dott. Marco Parravano S.R.L. – Società Tra Professionisti, Centro Procreazione Assistita Demetra S.R.L., Clinica Valle Giulia Casa Di Cura S.P.A., Il Giardino Di Alice Società Cooperativa Sociale, Policlinico San Donato S.P.A., Technos Medica S.R.L., Villa Margherita S.P.A. Casa Di Cura Privata.

Servizi Innovativi (6) Acca Software S.P.A., C Consulting S.P.A., Doubleyou S.R.L., Ebworld S.R.L., Terranova S.R.L., Worldmatch S.R.L..

Sistema Casa (3) Enetec S.P.A., Ga.Ma S.R.L., Soft Line S.P.A..

Turismo (8) Ad International Assistance S.R.L., Avino S.R.L., Bellevue S.P.A., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.R.L., Gritti Capital S.R.L., Marina Di Venezia S.P.A., Oliver Club Metaponto S.R.L., Principe Hotel Management S.R.L..

Vitivinicoltura (4) Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera S.R.L., Rolando S.R.L. (Rolando Cantine S.A.S.), Santa Margherita S.P.A., Silvio Carta S.R.L..