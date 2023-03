Industria Felix: premiate le 54 società lombarde più competitive

Milano, 3 mar. (askanews) – La Lombardia nell’anno post-Covid ha aumentato del 26,3% i ricavi delle società di capitali con sede legale nella regione e fatturati sopra il milione e prodotto circa 1.200 miliardi di euro. È quanto emerge dalla maxi inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine e Cerved.

All’Auditorium “Giorgio Squinzi” di Assolombarda in occasione del 46° evento Industria Felix, 7a edizione della Lombardia, sono state premiate le 54 società lombarde più competitive e performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente. Cruciale per le aziende il fattore sostenibilità.

Michele Milano Partner di Ria Grant Thornton: “E’ importante evidenziare i vantaggi che tutto questo processo può dare luogo per una azienda: sono l’accesso al credito privilegiato, avere un mercato che recepisce e sviluppa delle nicchie diverse rispetto a quelle di prima e poi non dimentichiamo che fa bene all’ambiente e alla società”.

Le tre province che si posizionano sul podio per la miglior crescita dei ricavi a livello percentuale sono Brescia, Mantova e Lecco mentre Milano fa da traino in valori assoluti.

Benedetto Brogelli Large Corporate Sales Director di Cerved: “Siamo qui per celebrare i risultati del 2021 delle migliori aziende della Lombardia, come Cerved portiamo un contributo per il futuro per dare uno sguardo a quello che ci aspetta, il nostro intervento riguarda l’andamento previsionale del 2023-2024 in funzione dei rischi che dovranno essere gestiti nel prossimo futuro”.

I nomi delle 54 aziende premiate distinte per provincia in relazione alla sede legale: Bergamo (3): Bottonificio B.A.P., ML Engraving, Parà. Brescia (3): Copan Italia, Feralpi Siderurgica, Raccorpè. Como (3): Aerea, Bolton Food, Steriline.Cremona (1): Avantea. Lecco (2): Digitec, Technoprobe. Mantova (2): Cave Ghiaia Nardi, Marcegaglia Holding. Milano (29): Abb, Amplifon, Amsa, Digitouch, Dp Dent, Eelectron, Eni Plenitude, Epta, Esselunga, Fastweb, Fos, Gn Techonomy, Gritti Capital, Hcl Technologies Italy, Hotel Du Lac et Du Parc, I.L.P.R.A., Manpower, Mapei, Mia, Pellegrini, Pirelli Tyre, Policlinico San Donato, Prysmian, Randstad Italia, Relatech, Retelit Digital Services, Saint-Gobain Italia, Teva Italia, Trenord. Monza e Brianza (4): Gruppo Desa, S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing, Special Flanges, Stonex.

Pavia (3): Bright Solutions, Farmabios, Laboratorio Analisi Mediche San Giorgio. Sondrio (2): Ghelfi Ondulati, Industria Legnami Tirano.Varese (2): Lu-Ve, Secondo Mona.