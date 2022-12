Industria Felix, Riefoli (Plus Innovation): pemiata l'innovazione

Milano, 6 dic. (askanews) - "Le 203 aziende premiate a Industria Felix sono performanti e affidabili secondo Cerved perché in molte hanno puntato sull'innovazione come possibilità di cambiamento, di evoluzione". Lo sostiene l'ingegner Giovanni Riefoli, ceo di Plus Innovation, società operante n...

Milano, 6 dic. (askanews) – “Le 203 aziende premiate a Industria Felix sono performanti e affidabili secondo Cerved perché in molte hanno puntato sull’innovazione come possibilità di cambiamento, di evoluzione”. Lo sostiene l’ingegner Giovanni Riefoli, ceo di Plus Innovation, società operante nel campo dei servizi e della consulenza nel settore dei sistemi informativi, intervenuto tra i relatori di un talk inserito nel XLV evento Industria Felix all’Università Luiss Guido Carli di Roma.

“Per noi l’innovazione – sottolinea Riefoli – non è semplicemente un tema tecnologico ma riguarda come la persona si pone davanti alla realtà. È quasi uno stato d’animo, l’innovazione è cercare di non fare le cose sempre allo stesso modo e capire come e quando cambiare. L’errore più grande che si può fare in un’impresa è immaginare che tutto sia sempre uguale a se stesso, l’impresa è un organismo vivente, che evolve e l’innovazione consente da tutti i punti di vista di accompagnare l’impresa pian piano nella sua evoluzione”.

Secondo Riefoli, come spiegato nel suo intervento in Luiss, le aziende dovrebbero fondare la propria attività sulla certezza che l’innovazione passa attraverso la conoscenza e la crescita professionale innanzitutto del proprio personale: il capitale umano. “Quando si connettono persone e strumenti innovativi – ha riferito Riefoli – le aziende prosperano, le comunità fioriscono, la qualità della vita delle persone migliora e tutti ne beneficiano”.

L’intervento del ceo di Plus Innovation è stato finalizzato a promuovere l’innovazione nei processi e nei servizi, attraverso la progettazione, la realizzazione ed erogazione di servizi e strumenti di innovazione di processo e prodotto, capaci di soddisfare e migliorare le esigenze delle 203 imprese che sono state premiate per aumentare il livello di competitività del sistema Italia.