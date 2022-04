Industria Felix, tra pandemia e guerra ripensare modello business

Roma, 1 apr. (askanews) – Prima la pandemia ora la crisi e la guerra in Ucraina. Per le aziende è stata ed è una fase di grande e pesante impatto. Il cambiamento della situazione geopolitica impone poi la revisione degli stessi modelli di business. Eppure in uno scenario così sfidante le imprese italiane, in questo caso lombarde, sono state capaci di adattarsi per essere sempre vincenti. Il riconoscimento per 57 di loro è arrivato con l’assegnazione del premio Industria Felix all Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, nel 40esimo evento di questa manifestazione.

Società tra le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Lombardia scelte a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, come pmi innovative, piccole, medie e grandi imprese, per miglior crescita secondo Cerved e per settori. Le aziende sono state scelte da un qualificato Comitato

Scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell Università Luiss Guido Carli che ha concluso i lavori, rispetto ad un incontrovertibile algoritmo di competitività rispetto al conto economico, all affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e da una media

addetti non inferiore all anno precedente.

Andrea Mignanelli, CEO di Cerved Group:

“E’ molto importante discriminare bene, capire quali sono i settori impattati e quelli meno impattati, e naturalmente dialogare molto, soprattutto con il sistema bancario, per riuscire a mostrare l’effettiva sanità e solidità dell’impresa per poi avere accesso a quelle forme di finanziamento pubbliche

private che oggi sono in grandissima misura disponibili e che però vanno cercate e ottenute in base alla comunicazione finanziaria ed economica che le aziende riescono a fare nei confronti del sistema bancario”.

Ma nel nuovo scenario globale con quali criteri le aziende devono

ripensare il proprio business per adattarsi alla situazione in

costante evoluzione?

Diego Selva, Direttore Investment Banking Banca Mediolanum

“Sarà fondamentale per le aziende crescere di dimensione e operare sempre di più in un’ottica di architettura aperta in grande interconnessione con il mondo esterno. Come notizie positive abbiamo comunque un tessuto imprenditoriale molto vivace che riesce a sopravvivere, come evidenziato dall’evento di oggi,

che è espressione dell’eccellenza che resistono e prosperano anche in momenti di difficoltà, e abbiamo un mercato dei capitali che continua ad essere estremamente liquido e quindi a supporto delle aziende che hanno il giusto progetto di crescita e di ripartenza dopo la crisi”.

Qui di seguito i nomi delle 57 aziende per sede legale

provinciale premiate con i vertici aziendali.

Bergamo (1): ML Engraving. Brescia (6): A2A Ambiente, Cargolux

Italia, Copan Italia, Guido Berlucchi & C., Logos, Scao

Informatica. Como (5): Aerea, Arrigoni, Bolton Food, Limonta

Sport, Soliani Emc. Cremona (2): Happy, Linea Green. Lecco (2):

Digitec, Samà. Lodi (3): Alsco Italia, ICC, Zucchetti Group.

Mantova (2): Frati Luigi, Saviola Holding (Gruppo Saviola).

Milano (25): AB Medica, Bennet, Dompé Farmaceutici, Eelectron,

Emgi, Epta, Esselunga, Far Networks, Fastweb, Filtrex,

Glaxosmithkline Consumer Healthcare, HCL Technologies Italy,

Kolinpharma, Mapei, Mia, OHB Italia, Olon, P.U. Cosmetica,

Pellegrini, Policlinico San Donato, S.D.I. Automazione

Industriale, Siemens Healthcare, Simpatico Network, United Parcel

Service Italia, Weg Italia. Monza e Brianza (5): Atala, S.A.P.

Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing, Sims,

Sol, Stmicroelectronics. Pavia (2): Farmabios, Sea Vision.

Sondrio (1): O.M.B. . Varese (3): Lu-Ve, Secondo Mona, Tecnimed.