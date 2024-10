Industria: Patuanelli, 'ritardi e burocrazia, fallimento clamoroso Transizione 5.0'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Transizione 5.0 è un fallimento clamoroso. Dagli 'amici delle imprese', da quelli che dicevano 'non disturbare chi vuole fare', da chi prendeva applausi scroscianti all’assemblea di Confindustria, è arrivato il colpo di grazia alla manifattura italiana. Hanno smontato Transizione 4.0 per cambiare il numerino e complicare la fruizione degli incentivi, abolendone anche l’automaticità con cavilli burocratici. Una vergogna che gli imprenditori italiani non si meritavano. Un ministro dello Sviluppo economico e un governo che questo Paese non si merita". Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, postando sui social un ritaglio della prima pagina de Il Sole 24 Ore che certifica il crollo del mercato delle macchine utensili.