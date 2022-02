Ineke, mamma di Michelle Hunziker: il racconto sul periodo nella setta della figlia.

Ineke, mamma di Michelle Hunziker, è stata ospite dell’ultima puntata di Michelle Impossibile e ha rilasciato un’intervista commovente. La donna ha parlato del periodo in cui la figlia è stata vittima di una setta e del giorno più bello della sua vita: quando la pargola l’ha riammessa nella sua quotidianità.

Qualche anno fa, Michelle Hunziker ha vissuto un periodo molto buio. Era entrata a far parte di una setta che l’aveva allontanata del tutto dai suoi affetti più cari. A raccontare qualcosa di questo suo percorso infernale è stata mamma Ineke, ospite dell’ultima puntata di Michelle Impossible. La donna, intervistata da Silvia Toffanin, ha fatto un racconto breve, ma d’effetto. Ha dichiarato:

“È stato terribile. Alle 10 di mattina mi arriva una telefonata e mi dice: ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita, non c’è più spazio per te. Devo andare avanti da sola. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più’. Ha agganciato il telefono”.