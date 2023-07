Infanzia: Di Biase (Pd), 'Brambilla eletta presidente Bicamerale in contumacia, mai visto'

Infanzia: Di Biase (Pd), 'Brambilla eletta presidente Bicamerale in cont...

Infanzia: Di Biase (Pd), 'Brambilla eletta presidente Bicamerale in cont...

Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Una cosa mai vista: la maggioranza ha eletto in contumacia Michela Vittoria Brambilla presidente della commissione bicamerale Infanzia e adolescenza. In contumacia, perché la nuova presidente non si è neanche degnata di partecipare ai lavori. Se queste ...