Infanzia: Schlein, 'giornata dedicata a bimbi di Gaza e a quelli rapiti da Hamas'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo non partire da un pensiero ai diritti negati, a partire da quelli sotto le bombe a Gaza e sono ancora rapiti da Hamas". Così Elly Schlein all'iniziativa al Nazareno 'Infanzia e adolescenza. Stare dove cresce il futuro'. "...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Non possiamo non partire da un pensiero ai diritti negati, a partire da quelli sotto le bombe a Gaza e sono ancora rapiti da Hamas". Così Elly Schlein all'iniziativa al Nazareno 'Infanzia e adolescenza. Stare dove cresce il futuro'. "Non è possibile continuare a vedere cadere le bombe sulle scuole, sugli ospedali, sulle ambulanze. Serve un cessate il fuoco umanitario" a Gaza.