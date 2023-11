Infanzia: Schlein, 'governo si accanisce contro bambini, l'ultima sul carcere'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Il Pd non si sveglia oggi" sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza ma "abbiamo una difficoltà in più in questa legislatura e ce ne siamo accorti. L'ultima è il no allo stop al carcere per i bambini. Non capisco cosa ab...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Il Pd non si sveglia oggi" sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza ma "abbiamo una difficoltà in più in questa legislatura e ce ne siamo accorti. L'ultima è il no allo stop al carcere per i bambini. Non capisco cosa abbia questo governo contro i bambini e le bambine". Così Elly Schlein all'iniziativa al Nazareno 'Infanzia e adolescenza. Stare dove cresce il futuro'.

"Già avevano affossato il nostro provvedimento sulle detenute madri, abbiamo visto l'accanimento contro i figli delle coppie omogenitoriali. Poi mancano gli asili. Noi invece siamo ossessionati dall'educazione dell'infanzia perché riduce le diseguaglianze. Hanno addirittura aumentato le tasse sui prodotti per l'infanzia. Siamo al contrario di quello che servirebbe davvero".

Schlein ricorda poi il decreto Caivano che "è il modo più sbagliato: non basteranno i presidi delle forze dell'ordine se non interveniamo con la prevenzione, prima della cultura del ricatto. Lo Stato deve arrivare prima del ricatto delle mafie. Poi abbiamo visto i provvedimenti contro i Rave e contro gli attivisti per il clima: è un approccio repressivo verso le giovani generazioni".