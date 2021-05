Infermiera coccola bambina di 5 mesi positiva al Covid all’ospedale di Galatina

A Lecce, un’infermiera è stata fotografata mentre si prende cura e coccola una bambina di 5 mesi positiva al Covid: lo scatto è subito diventato virale.

Un’infermiera è stata immortalata mentre si trovava in compagnia di una neonata di soli 5 mesi risultata positiva al coronavirus e ricoverata presso l’ospedale di Galatina. L’infermiera è stata fotografata nel momento in cui si stava prendendo cura della piccola, in attesa di essere ricongiunta alla madre, anch’essa contagiata dal SARS-CoV-2.

Infermiera coccola bambina positiva al Covid all’ospedale di Galatina

Al tempo della pandemia e di mesi vissuti in un clima dominato dal distanziamento sociale e dal sospetto nutrito nei confronti dell’altro, valori e atteggiamenti intrisi di amore e umanità hanno assunto significati sempre più forti e potenti.

In questo contesto, si inserisce una recente immagine postata sui canali social dell’Asl di Lecce che è rapidamente diventata virale sul web.

Lo scatto ritrae un’infermiera dell’ospedale di Galatina, in provincia di Lecce, mentre coccola una bambina di cinque mesi. La donna, nascosta dalla tradizionale tuta bianca per evitare il contagio e ulteriormente protetta da guanti mascherine, calzari e visiera, è accanto alla neonata e gioca con lei, aspettando che ne venga disposto il trasferimento nello stesso reparto della madre.

La bimba, infatti, è positiva al Covid e si trova presso il pronto soccorso del nosocomio leccese in attesa di ricongiungersi alla madre, ricoverata nel reparto di Malattie Infettive Covid.

Infermiera coccola bambina positiva al Covid: la foto sui social

La fotografia postata sui social dall’Asl di Lecce è stata corredata dalla seguente didascalia: “La sua mamma è stata appena ricoverata nel reparto Malattie Infettive Covid di Galatina e lei, pochi mesi di vita e positiva come la mamma, viene affidata alle cure e alle coccole di Francesca, infermiera del Pronto soccorso Covid. Nel frattempo, i nostri operatori sono al lavoro per portare una culletta nella camera in cui è ricoverata la mamma e trasferire lì, accanto a lei, anche la piccola”.

Infermiera coccola bambina positiva al Covid: i comenti allo scatto

L’immagine, ripetutamente condivisa sul web, ha attirato l’attenzione ed emozionato un numero estremamente elevato di utenti che hanno commentato la foto e rivolto un pensiero all’infermiera raffigurata in un simile, dolcissimo gesto.

Sui social, quindi, si stanno susseguendo commenti come “L’amore esiste…bravissima l’infermiera Francesca e un grossissimo in bocca al lupo alla mamma e alla piccola” oppure “Forza piccina e brava Francesca dategli tanto amore che ne ha bisogno lontano dalla sua mamma”.

Un altro utente, invece, rivolgendosi all’operato del personale sanitario leccese, ha scritto su Facebook: “Siete grandi…ed affettuosi l’ho constatato quando gli operatori sono venuti in struttura per vaccinare i nostri nonni”.