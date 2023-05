Infermiera di 24 anni sposa 85enne: è più vecchio di suo nonno

Lei è Miracle Pogue, un’infermiera di 24 anni, lui Charles Pogue, un signore 85enne. Tuttavia, sembra che i 61 anni di differenza non rappresentino un grosso problema per la coppia, che si è sposata nel 2022 e che ora sta tentando di avere figli tramite la fecondazione artificiale. I due si sono conosciuti nel 2019, quando Miracle lavorava presso una lavanderia a gettoni, subito dopo Charles ha tentato la strada del corteggiamento, riuscendo a conquistare il cuore della bella Miracle. L’episodio proviene dallo stato del Mississippi (USA).

Infermiera di 24 anni sposa 85enne: il primo incontro

Miracle ha incontrato Charles, agente immobiliare in pensione, quattro anni fa, quando la ragazza lavorava in una lavanderia a gettoni. Il signor Pogue risulta essere più anziano del nonno di Miracle, di ben 13 anni. Come racconta Leggo, l’uomo andava spesso nella lavanderia solo per il piacere di vedere la ragazza. Intervistata al MailOnline, la 24enne ha dichiarato: “Un giorno è entrato lì dentro e ha buttato giù un pezzo di carta e ha detto ‘scrivi il tuo numero’. Era il mio cavaliere dall’armatura scintillante”.

I due ora vogliono avere figli

Miracle e Charles si sono sposati l’anno scorso. Non è stato tuttavia facile per la 24enne convincere il padre a dare la sua benedizione al matrimonio, ma tutto è bene ciò che finisce bene. La ragazza ha dichiarato: “Siamo molto felici insieme. Non vediamo l’ora di creare una famiglia insieme”.