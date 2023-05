Infermiera di 24 anni sposa un uomo più vecchio del nonno: ha 85 anni

Galeotto sarebbe stato il fascino di quell’ex agente immobiliare del Mississippi, tanto che un’infermiera di 24 anni se lo sposa malgrado sia un uomo più vecchio del nonno: ha 85 anni. Dai media si apprende che la giovane Miracle e Charles Pogue hanno contratto matrimonio negli Usa malgrado 61 anni di differenza di età che però per loro non rappresentano un problema. I due sono sposati da un anno ed adesso stanno anche tentando la strada della fecondazione artificiale per provare ad avere un bambino.

Infermiera sposa un uomo più vecchio del nonno

Miracle e Charles si sono incontrati nel 2019, quando la ragazza lavorava in una lavanderia a gettoni. E dopo un anno dopo il futuro marito è riuscito a dichiararle i suoi sentimenti e scoprire che erano ricambiati. Miracle Pogue, è di Starkville, Mississippi ed ha incontrato Charles Pogue, 85 anni, ben 13 in più di suo nonno, quando lavorava in una lavanderia a gettoni nel 2019. Da amici a innamorati il passo fu breve e lui, un agente immobiliare in pensione, andava spesso nella lavanderia in cui lavorava al futura moglie solo per il piacere di vederla.

Il racconto di Miracle sulla dichiarazione

“Un giorno è entrato lì dentro e ha buttato giù un pezzo di carta e ha detto ‘scrivi il tuo numero‘. Era il mio cavaliere dall’armatura scintillante. Sapevo che era più grande – ha continuato – ma non conoscevo esattamente la sua età. L’ho scoperto durante una conversazione quando ci siamo chiesti la nostra data di nascita e lui ha detto che era nato nel 1937. Ma ormai ero troppo coinvolta, provavo già dei sentimenti“.