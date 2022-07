Infermiera infila supposta rettale nella vagina di una bimba di tre anni: denunciata

L'infermiera infila una supposta rettale nella vagina di una bambina. Forse è stato un errore di distrazione. I genitori hanno denunciato.

Un caso di malasanità arriva dalla Siracusa, in Sicilia, dove un’infermiera ha infilato una supposta rettale nella vagina di una bambina di 3 anni. I genitori della piccola hanno denunciato l’ospedale.

Siracusa, Infermiera infila supposta rettale nella vagina di una bimba di tre anni

La bimba era stata portata in ospedale a causa di un acetone. Come sintomo aveva solo la febbre alta e i medici hanno deciso di somministrarle tachipirina per via rettale. L’infermiera che si doveva occupare di questa semplice operazione, forse per distrazione, ha commesso un errore elementare infilando la supposta nella vagina della bimba. La mamma, anch’essa ricoverata presso l’ospedale Umberto I di Siracusa, ha visto tutto ed ha chiesto immediatamente l’intervento di un ginecologo.

La bambina sta bene ma i genitori vogliono comunque denunciare

Fortunatamente, dopo la visitata ginecologica e pediatrica, non è accaduto nulla di grave e dannoso alla piccola. La supposta è stata estratta e non ha creato lesioni all’apparato femminile della bambina. Ciò nonostante la bimba è stata ricoverata. La madre e il padre della vittima di questo caso di malasanità hanno deciso di denunciare l’infermiera e l’ospedale anche se alla bambina non è stato arrecato alcun danno alla salute.