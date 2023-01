Infermiere travolto e ucciso in autostrada: stava prestando soccorso ai feriti di un incidente

Un maxi incidente è avvenuto sull’A12, all’altezza dello svincolo tra Cerveteri e Ladispoli (Roma) nella serata di sabato 7 gennaio e ha visto coinvolte ben sei automobili.

Un operatore socio sanitario di 44 anni che passava di lì, si era fermato per prestare soccorso ai feriti, ma è stato investito a sua volta. L’uomo ha perso la vita.

Incidente sull’A12: infermiere investito e ucciso mentre presta soccorso ai feriti

Il 44enne era appena sceso dalla sua automobile per prestare soccorso ai feriti del grande incidente dell’A12, ma è stato a sua volta investito. L’uomo non ha fatto nemmeno in tempo ad indossare il suo giubbotto catarifrangente e non aveva ancora potuto posizionare correttamente il triangolo per segnalare il mezzo fermo, quando è stato falciato da un’altra macchina.

Il grave incidente e il decesso

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri dell’Arma. Per l’uomo non c’è stato, però, nulla da fare: i medici hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo. Il 44enne è morto sul colpo. Per quanto riguarda le altre persone rimaste coinvolte nello schianto: il bilancio è di un morto e quattro feriti.