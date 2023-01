Inferno di fuoco in via Appia nuova nella notte, 25 mezzi in fiamme

Un vero inferno di fuoco in via Appia nuova a Roma nella notte, 25 mezzi in fiamme e coinvolti in quelle che potrebbe essere stato un evento doloso.

Da quanto si apprende l’incendio si è sviluppato in zona Capannelle e sul posto sono accorse decine di unità di soccorso. Ma cosa è successo? I media spiegano che nel parcheggio di un piazzale all’aperto nella zona antistante l’ippodromo sono andati improvvisamente a fuoco circa 25 mezzi.

Inferno di fuoco in via Appia

In fiamme auto e furgoni di una nota azienda di autonoleggio. Dopo l’allarme Immediatamente sul posto sono giunte le autobotti dei vigili del fuoco di Roma e Marino.

La polizia di Roma Capitale ed i carabinieri sono giunti assieme e i team del 115 hanno dovuto lavorare per oltre 3 ore per spegnere i mezzi in fiamme. I veicoli erano in sosta nella rientranza adibita a parcheggio della ditta Hertz.

Danni ingenti e l’ombra del dolo

Si parla di danni ingenti a considerare il gran numero di auto e furgoni parcheggiati. Sull’episodio sono scattate le indagini con l’acquisizione delle immagini delle videocamere di sorveglianza.

Fonti vicine ai media non avrebbero escluso il dolo visto che le auto ed i furgoni erano parcheggiati a distanza.