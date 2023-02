Schianto tremendo in Calabria ed inferno di lamiere a Corigliano, un morto ed un ferito gravissimo.

Il terribile sinistro è avvenuto lungo la statale calabrese 106 ed ha visto quattro veicoli coinvolti. Da quanto si apprende e per cause che sono in corso di accertamento nella giornata del 2 febbraio due auto si sono scontrate e nell’urto ne hanno coinvolte altre due.

Inferno di lamiere a Corigliano, un morto

Il bilancio è tremendo: un uomo di nazionalità ucraina è morto ed un’altra persona è gravissima in ospedale. Da quel groviglio di lamiere sono state estratte due persone e per entrambe si è resto necessario un immediato ricovero con eliambulanza in un nosocomio di Cosenza.

Purtroppo uno dei feriti non ce l’ha fatta e i media locali spiegano che è spirato poco dopo i soccorsi.

Un ferito in condizioni disperate a Cosenza

Fino alle ore notturne le condizioni dell’altra parsona ferita erano date per disperate ma si attendono eventuali bollettini medici o informazioni dall’ospedale Annunziata, si spera con l’annuncio che la vittima è fuori pericolo o quanto meno stabile. Nell’incidente ci sono stati anche altri quattro feriti ma tutti in condizioni classificate in triage come meno gravi.

Le testate cosentine spiegano che sul posto sono intervenuti a razzo i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, la polizia stradale e due unità del 118.