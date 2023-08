Inflazione: Ambrosi (Fdi), 'patto dimostra impegno governo contro caro vita'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "Il patto anti-inflazione sottoscritto ieri dal ministro Urso con i rappresenti delle associazioni della distribuzione e del commercio dimostra quanto il governo sia impegnato nella lotta al caro prezzi. Il ministro Urso, che ringrazio per il grande lavoro che sta facendo, è riuscito a far siglare un protocollo di intesa sul carrello della spesa per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie italiane, a cui stanno progressivamente aderendo, al netto di alcuni distinguo, anche buona parte delle associazioni della produzione e della trasformazione italiana, dagli artigiani, alle piccole e medie imprese e le confederazioni cooperative. Confido che con questa misura, che sarà in vigore nell’ultimo trimestre dell’anno, l’inflazione potrà ulteriormente calare e tornare a livelli fisiologici per la nostra economia, evitando inoltre la cronicizzazione dei rialzi fino a qui registrati. La difesa delle famiglie, dei lavoratori e delle aziende è una assoluta priorità per il governo Meloni". Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.