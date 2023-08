Inflazione: De Carlo (Fdi), 'grazie a Urso scatta trimestre anti rincari su carrello spesa'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Grazie all’instancabile azione del governo e del ministro Urso dal primo ottobre scatterà il trimestre anti-inflazione sul carrello della spesa. Entro il 10 settembre saranno definite con le associazioni che hanno sottoscritto l'accordo, che riguarda anche beni primari non alimentari come i prodotti per l'infanzia, le modalità del 'trimestre anti-inflazione'. Si tratta di un passo significativo che va incontro ai bisogni del popolo, cui il governo intende dare risposte sempre nell’interesse nazionale". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama.