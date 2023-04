Inflazione: de Guindos (Bce), 'rischi da salari, Cina e misure di sostegno'

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo prestare particolare attenzione ai fattori che potrebbero comportare rischi al rialzo per l'inflazione. Il primo di questi è l'aumento della crescita dei salari, che ha un impatto significativo sul prezzo dei servizi. Non ci sono...

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo prestare particolare attenzione ai fattori che potrebbero comportare rischi al rialzo per l'inflazione. Il primo di questi è l'aumento della crescita dei salari, che ha un impatto significativo sul prezzo dei servizi. Non ci sono chiari segnali di una spirale salari-prezzi autosufficiente, ma questi rischi devono essere monitorati". Lo sostiene Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

"Gli sviluppi in Cina sono un altro fattore che merita la nostra attenzione. La riapertura della Cina è chiaramente positiva per la crescita, ma un rimbalzo più forte del previsto potrebbe stimolare la domanda estera e aumentare le pressioni sui prezzi delle materie prime" aggiunge. "Dobbiamo anche prestare attenzione a come le misure di sostegno fiscale si sviluppano nel tempo. La risposta politica discrezionale dei governi agli elevati prezzi dell'energia e all'inflazione è stata vicina al 2% del Pil nel 2022 e si prevede che quest'anno sarà allo stesso livello. Le misure fiscali tendono a ridurre l'inflazione nel breve termine, ma prevediamo che sarà vero il contrario quando inizieranno a essere ritirate nel 2024, portando a un aumento dell'inflazione nel 2024 e nel 2025" sottolinea.

Man mano che la crisi energetica diventa meno acuta, "è importante che i governi inizino a ridurre le misure fiscali. L'aumento dell'onere per le finanze pubbliche, soprattutto se il sostegno viene esteso attraverso misure più durature, può porre ulteriori sfide in Europa. Il rapporto debito pubblico/Pil è più elevato rispetto al passato, a seguito della risposta determinata ed efficace della politica di bilancio alla pandemia, e anche i costi del servizio del debito sono più elevati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere atto degli orientamenti di politica di bilancio della Commissione europea per il 2024" conclude Luis de Guindos.