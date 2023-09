Inflazione: Del Barba (Iv), 'patto è foglia fico su numeri Nadef'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Questa del Patto anti-inflazione è una foglia di fico troppo piccola per coprire l'imbarazzo del ministro Giorgetti nell'illustrare i numeri della Nadef nella conferenza stampa di ieri sera". Lo ha detto Mauro Del Barba, capogruppo di Azione-Italia Viva in commissione Finanze della Camera, ai microfoni di Rai Radio 1.

“Mentre fin qui, grazie anche a la bravura sui social della presidente del Consiglio, il governo ha fatto i conti solo con la comunicazione, con la Nadef di ieri questa maggioranza e questo governo hanno iniziato a fare i conti con la realtà. E la realtà, purtroppo per tutti noi, ci mette davanti prospettive cupe. L’iniziativa del patto contro l’inflazione appare dunque una mera comunicazione di colore. Per evitare l’inflazione servono soldi, gli stessi che il governo avrebbe dovuto mettere per esempio sulle accise. Va anche tagliata la spesa per consentire al Paese di crescere e nel contempo aiutare chi fa più fatica. Temo invece che non si farà né l’una né l’altra cosa", ha concluso.