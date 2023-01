Inflazione e caro vita: quanto spendono gli italiani per la spesa

La crisi economica che attanaglia l’Italia è figlia soprattutto di inflazione e caro vita: ecco quanto spendono gli italiani per la spesa.

Il dato amaro è che il carrello degli italiani ha un peso in più da portare che non finisce sulle tavole ma nelle tasche. Tutto ruota sull’impennata dell’inflazione che ha un’incidenza sul carrello degli italiani ben quantificate e tremenda. Di quanto? Nel 2022 abbiamo speso 2,6 miliardi in più per mettere in tavola pane e pasta.

Quanto spendono gli italiani per la spesa

E per la verdura? Con quella abbiamo speso 2,3 miliardi in più.

Ci è costata molto più cara anche la carne: di 2,2 miliardi in più rispetto al 2021. Ma chi lo dice? Un report economico di Coldiretti per il quale complessivamente la famiglie italiane hanno speso nel 2022 “ben 13 miliardi in più per prodotti alimentari e bevande analcoliche”. Tutto questo per colpa di un aumento medio dell’inflazione del 9,1%. E la “hit” degli aumenti è guidata da pane, pasta e cereali davanti a verdure e carni.

Al quarto posto si trovano invece “latte formaggi e uova con 1,8 miliardi di esborso aggiuntivo che precedono il pesce, rincarato di un miliardo tondo, e la frutta (+0,9 mld).

La triste “classifica” della Coldiretti

Seguono olio, burro e grassi (+0,8 mld), che è però la categoria che nel 2022 ha visto correre maggiormente i prezzi, e le bevande analcoliche (dal caffè alle acque minerali fino ai succhi) con un +0,8 mld”.

In coda alla classifica degli aumenti ci sono poi “zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci (+0,4 mld) e sale, condimenti e alimenti per bambini (+0,2 mld)”.