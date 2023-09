Inflazione: Fratoianni, 'in Italia c'è già patrimoniale, ma su lavoratori e poveri'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Non lo dice Fratoianni ma Mediobanca: il fatturato delle imprese è salito del 30% grazie all’inflazione mentre il salario dei lavoratori è calato in un anno del 22%. Serve salario minimo subito, un aumento generalizzato degli stipendi, il rinnovo...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Non lo dice Fratoianni ma Mediobanca: il fatturato delle imprese è salito del 30% grazie all’inflazione mentre il salario dei lavoratori è calato in un anno del 22%. Serve salario minimo subito, un aumento generalizzato degli stipendi, il rinnovo dei contratti di lavoro scaduti, la redistribuzione della ricchezza". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni del Tg1.

"In sostanza, in Italia c’è la patrimoniale sui lavoratori – aggiunge poi il leader di Si su Facebook – che serve a far arricchire i ricchi, e si chiama inflazione. Ma il governo Meloni non ne tiene conto, si oppone all’aumento dei salari e continua a proteggere i ricchi, a danno di milioni di lavoratori e pensionati".