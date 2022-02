Inflazione: Gros-Pietro (Intesa Sp), 'stretta monetaria ora non serve'

Parma, 12 feb. (Adnkronos) – "Questo aumento dell'inflazione, come ha sottolineato il governatore Visco, è dovuto a uno shock di offerta che si cura con gli investimenti e con la riorganizzazione delle filiere produttive. La restrizione monetaria non è la cura e anzi può rendere più lunga la ripresa”.

Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del congresso dell’Assiom Forex a Parma, commentando l’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e la possibilità di aumento dei tassi di interesse da parte della Bce.

“Non occorre in questo momento una stretta monetaria per contrastare l'inflazione”, ha aggiunto. “A mio giudizio in questo momento un intervento monetario non servirebbe a nulla e sarebbe anche negativo".

L’attuale fiammata dell’inflazione, ha spiegato Gros-Pietro, “è diversa dall'inflazione che si autoalimenta, in quel caso sì che si dovrebbe reagire, ma al momento non c'è questa ipotesi".