Inflazione: Istat, a luglio solo minimo calo carrello della spesa al 10,4%**

Roma, 31 lug. -(Adnkronos) – Rispetto alla frenata del dato generale, a luglio è molto più ridotta la riduzione per il cosiddetto carrello della spesa. Infatti le stime preliminari dell'Istat evidenziano come i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente in termini tendenziali (da +10,5% a +10,4%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +5,7% a +5,6%).