Inflazione: Meloni, 'capacità lavorare insieme fa la differenza, bel messaggio a nazione' (2)

(Adnkronos) – Il patto trimestrale anti-inflazione "va al di là dell'iniziativa in sé, è un bel messaggio agli italiani di una nazione che ha la capacità di lavorare insieme, di muoversi come una comunità per raggiungere gli obiettivi. E' un messaggio estremamente prezioso – rimarca la premier -: credo sia la prima volta che il sistema Italia firma un patto col governo per tenere sotto controllo i prezzi, il carrello della spesa e aiutare le famiglie, in particolare quelle in difficoltà". Il patto nasce da un "lungo confronto" che ha condotto a un "risultato concreto, che dimostra al governo che non siamo soli quando ci sono da affrontare i problemi", ma anche al sistema Italia che "c'è una guida, un governo che ha l'umiltà di chiedere una mano".