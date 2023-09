Inflazione: Meloni, 'capacità lavorare insieme fa la differenza, bel messaggio a nazione'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Il segnale più bello che" arriva con la firma del Patto sul Trimestre Anti-Inflazione "è di una Nazione che è ancora in grado di tenersi per mano, è ancora in grado di lavorare per uno stesso obiettivo, è ancora in grado ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Il segnale più bello che" arriva con la firma del Patto sul Trimestre Anti-Inflazione "è di una Nazione che è ancora in grado di tenersi per mano, è ancora in grado di lavorare per uno stesso obiettivo, è ancora in grado di capire che non c'è provvedimento, non c'è persona, non c'è governo che può davvero risolvere un problema se la nazione non ti dà una mano. E quando si sa che c'è un problema, a maggior ragione se quel problema non dipende dalle nostre responsabilità, la capacità di lavorare tutti nella stessa direzione è un messaggio potentissimo in una nazione in cui troppo spesso ci siamo comportati come delle monadi, come se dalle scelte di ciascuno di noi non dipendesse anche il destino di tutti gli altri". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo alla firma del patto. (segue)