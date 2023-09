Inflazione: Meloni, 'patto di 3 mesi per calmierare, avanti se funziona io ottimista'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Chiaramente non possiamo affrontare da soli" la corsa dei prezzi spinta dall'inflazione "e abbiamo chiesto aiuto al mondo produttivo. Oggi abbiamo fatto un passo avanti ulteriore" con la firma del Patto anti-inflazione: "tre mesi di sperimentazione per calmierare i prezzi di largo consumo. E' un esperimento, non so voi ma io sono molto ottimista e se funzionerà bene lavoreremo tutti quanti per prolungare l'iniziativa". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo alla firma del patto trimestrale anti-inflazione, in corso a Palazzo Chigi.