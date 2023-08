Inflazione: Pagano (Pd), 'aumenti su spesa e benzina, ma governa pensa a colpire i fragili'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Insieme all’aumento dei prezzi generalizzato, gli italiani che si mettono in viaggio stanno trovando la batosta del costo dei carburanti. Prezzi alle stelle, ma governo incapace di affrontare la situazione. Sono lontani i tempi delle vibranti proteste di Giorgi...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Insieme all’aumento dei prezzi generalizzato, gli italiani che si mettono in viaggio stanno trovando la batosta del costo dei carburanti. Prezzi alle stelle, ma governo incapace di affrontare la situazione. Sono lontani i tempi delle vibranti proteste di Giorgia Meloni con l’indimenticabile video di fronte alla pompa del distributore. Ora il governo con il no al salario minimo e lo stop al reddito di cittadinanza sembra impegnato solo a colpire i più fragili e, con la delega fiscale, ad aiutare furbi ed evasori. E nello sfondo il caro carburante che morde le caviglie degli italiani". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio, Ubaldo Pagano.