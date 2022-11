Inflazione: stima Istat, a novembre stabile a +11,8% annuo**

Roma, 30 nov. -(Adnkronos) - A novembre - diversamente da altri paesi europei che registrano valori in calo - in Italia l'inflazione resta stabile a livelli elevati pari a +11,8% annuo. E' la stima preliminare diffusa dall'Istat che vede l’indice nazionale dei prezzi al consumo...

-(Adnkronos) – A novembre – diversamente da altri paesi europei che registrano valori in calo – in Italia l'inflazione resta stabile a livelli elevati pari a +11,8% annuo. E' la stima preliminare diffusa dall'Istat che vede l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,5% su base mensile.

L’inflazione rimane stabile su base tendenziale – spiega l'istituto – a causa, principalmente, degli andamenti contrapposti di alcuni aggregati di spesa: da un lato rallentano i prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +79,4% a +69,9%), degli Alimentari non lavorati (da +12,9% a +11,3%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +7,2% a +6,8%); dall’altro accelerano i prezzi degli Energetici regolamentati (da +51,6% a +56,1%), dei Beni alimentari lavorati (da +13,3% a +14,4%), degli Altri beni (da +4,6% a +5,0%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,2% a +5,5%).

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +5,3% a +5,7%; quella al netto dei soli beni energetici sale da +5,9% a +6,1%. Su base annua, i prezzi dei beni mostrano un lieve rallentamento (da +17,6% a +17,5%), mentre rimangono stabili quelli dei servizi (+3,8%); si ridimensiona, quindi, di poco, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -13,8 di ottobre a -13,7 punti percentuali).