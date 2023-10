Inflazione: Urso, 'patto contro aumenti e per rilancio consumi ma è anche fatto morale'

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – "L'iniziativa del carrello tricolore per abbattere l'inflazione andrà dal primo ottobre al 31 dicembre, quindi anche a dicembre quando gli italiani fanno le maggiori spese in vista delle feste natalizie. Perciò nel carrello ci saranno anche prodotti per l'infanzia, per l'igiene della casa e della persona e i giocattoli". A sottolinearlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). Collegato da remoto, il ministro Urso ha spiegato: "Abbiamo pensato anche a questo, perché – dice- non solo è un fatto importante che ci permette di contenere l'inflazione e rilanciare consumi ma è anche un fatto morale per far capire quanto coesa e solidale sia la società italiana col suo tessuto produttivo fatto anche di 4 milioni e 200 mila piccole imprese che, insieme alle 250 mila medie e grandi con le loro associazioni, tutte nessuna esclusa, hanno aderito al patto insieme alla grande e piccola e media distribuzione è un esempio anche del modello del sistema Italia che altri ci invidiano".