Inflazione: Vaccari (Pd), 'governo irresponsabile e inadeguato'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "Sulle tavole degli italiani i costi dei cibi sono aumentati vertiginosamente a causa del rialzo dei prezzi dei carburanti. Secondo Assoutenti ci sarà un esborso ulteriore di 1.600 euro a famiglia. Il governo irresponsabilmente non interviene per sostenere le persone più in difficoltà. La solita guerra ai poveri". Lo scrive sui social Stefano Vaccari, capogruppo del Partito democratico in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.