Inflazione: Visco, 'evitare spirale, monitorare rincorsa prezzi-salari' (2)

(Adnkronos) – "I meno giovani -ha continuato Visco parlando a braccio- ricorderanno certamente lo shock petrolifero e la 'tassa dello sceicco' dei primi anni Settanta, dopo la guerra dello Yom-Kippur il prezzo del petrolio quadruplicò, con conseguenze che finirono per andare ben oltre la sfera energetica.

Essendo un 'onere esterno' era, allora come è oggi, impossibile non patire quella tassa, un onere che si deve sopportare comunque, per via pubblica o privata che sia".

Per il governatore della Banca d'Italia "ciò che sarà fondamentale però è evitare che, come avvenne allora in Italia e in altri paesi, essa sfoci in una futile rincorsa tra salari e prezzi, che fu allora aggravata dal particolare meccanismo di indicizzazione della scala mobile e dalla debolezza del cambio, con il risultato finale di un marcato e persistente incremento dell’inflazione.

La politica monetaria non esiterà a contrastare con decisione simili sviluppi. Per questo è essenziale la consapevolezza da parte di tutti, forze politiche, parti sociali, opinione pubblica, del delicato equilibrio che dobbiamo preservare".