Influencer di 11 anni va "in pensione". Parla la madre: "Adesso deve studiare"

Il suo nome è Pixie Curties ed è una 11enne australiana che nel pieno della pandemia di Covid-19 è riuscita con l’aiuto della famiglia e della sua manager a costruire un vero e proprio impero, vendendo online vari prodotti colorati per capelli come fasce, fiocchi e accessori di ogni tipo.

Il successo di Pixie Curties sui social come Instagram è stato tale da garantirle guadagni da record e incredibili a tal punto che le permetterebbero persino di poter smettere di lavorare per il resto della sua vita. Ecco perché la madre della piccola, a malapena adolescente, ha deciso di imporle un deciso cambio di rotta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pixie Curtis (@pixiecurtis)

Pixie Curties “va in pensione”: ecco cosa farà da adesso in poi

Intervistate dalla rivista News.com, come riporta Leggo, la madre di Pixie e la sua manager (Roxy Jacenko) hanno deciso che la baby influencer andrà in “semi-pensione” per concentrarsi una volta e per tutte sui suoi studi. “Pixie ha deciso di appendere i suoi prodotti al chiodo e concentrarsi sul suo imminente ingresso alle medie e alle superiori” ha raccontato la madre della bambina, che ha specificato che il suo negozio online Pixie’s Pix resterà comunque aperto.

“Tornerà com’era in origine, e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie” ha aggiunto la madre della giovane influencer, che oggi vive con la famiglia a Sidney in una villa da 6,6 milioni di dollari. Ad oggi la madre Roxy, proprio alla luce dell’attività lanciata grazie alla figlia, possiede anche un’agenzia per giovani influencer e un marchio di vestiti, Sweaty Betty.

Il fatturato generato dall’attività della piccola Pixie in Australia fa davvero impressione: nel solo mese di maggio 2022, la linea di fermargli “firmata” Pixie ha dato vita ad oltre 200.000 dollari di entrate.

Cifre spaventose, che hanno persino permesso alla famiglia della ragazzina di comprarle una Mercedes da 50 mila dollari, che ovviamente potrà guidare soltanto una volta raggiunta la maggiore età.