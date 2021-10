L'influencer giapponese Zonggu è un uomo di mezza età che si finge una ragazza per ottenere follower. La verità sulla sua storia.

La storia dell’influencer giapponese Zonggu ha colpito tutti. Ha creato una pagina Twitter in cui parla di moto e di motori. Per rendere il suo profilo più accattivante e affascinante ed ottenere più follower, ha escogitato un modo molto particolare. Il 50enne ha utilizzato un’app per cambiare il suo aspetto fisico, trasformandosi da maschio di mezza età a bellissima ragazza. Per tanto tempo ha finto di essere una giovane ragazza appassionata di motori, ottenendo in questo modo molto più seguito.

Influencer giapponese si finge una ragazza ma è un uomo di mezza età: la spiegazione

Il trucco ha funzionato e il suo profilo ha ottenuto un grande successo. Tutto è avvenuto grazie all’applicazione Deepfake, simile a FaceApp. Come riportato anche dal sito Lega Nerd, l’influencer ha rilasciato un’intervista al programma Getsuyou Kara Yofukashi. “Inizialmente ho solo fatto un tentativo ed è capitato che i risultati fossero piuttosto positivi. Adesso ottengo come minimo 1.000 like, mentre prima ero mediamente al di sotto dei dieci.

[…] Mi sono fatto trascinare gradualmente e man mano ho cercato di rendere il tutto più carino. […]. Nessuno leggerebbe i post di un normale uomo di mezza età che si prende cura della sua motocicletta e che fa foto all’aperto” ha dichiarato l’influencer, spiegando il motivo delle sue azioni.

Influencer giapponese si finge una ragazza ma è un uomo di mezza età: la verità

L’uomo ha voluto svelare la verità del suo piano per ottenere maggiore seguito.

Nonostante abbia svelato quello che ha fatto, non ha perso i follower. Su Twitter vanta la bellezza di 35mila follower. Come post fissato in cima alla sua pagina ha scelto diverse foto di se stesso senza filtri, con i suoi lunghi capelli.