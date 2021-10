L'influencer Carla Bellucci e il suo annuncio: partorirà in in diretta streaming su onlyFans per 12 mila euro

Partorirà in diretta streaming su onlyFans per 12 mila euro: stiamo parlando di Carla Bellucci, un’influencer britannica di 39 anni conosciuta sia su Instagram che onlyFans.

La modella ha lasciato il mondo dello spettacolo sotto choc con la sua dichiarazione di voler partorire di fronte a migliaia di persone.

Apprezzata e nota per la sua scelta di raccontarsi ai suoi seguaci senza censure per soldi, ha deciso di voler condividere un’esperienza così intima con migliaia di persone.

Carla Bellucci spiega perché partorirà in diretta su onlyFans

L’idea dell’influencer britannica sarebbe nata dalla richiesta spontanea di un fan, il quale le avrebbe offerto 10 mila sterline in cambio della trasmissione del parto in diretta sulla piattaforma OnlyFans.

Quest’ultima è definita anche il social network senza censura: permette ad influencer ed artisti di monetizzare i loro contenuti condividendoli con altri utenti che pagano un abbonamento mensile.

A quel punto la modella, pensando al profitto che avrebbe potuto ottenervi, ha deciso di estendere l’invito alle migliaia di seguaci che ha sul sito.

“Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi: io sono il mio business” Ha dichiarato l’influencer.

“Mi sono detta: perché no?” E per rispondere alle critiche ha aggiunto “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati”.