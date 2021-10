Un'influencer di 25 anni si suicida in diretta sui social bevendo pesticidi. Era depressa e avrebbe avuto l'appoggio di alcuni suoi fan.

Una ragazza di 25 anni cinese, di professione influencer, si è suicidata in diretta su Douyin bevendo dei pesticidi. Luoxiaomaomaozi, questo il nick name della giovane, prima di compiere l’estremo gesto ha rivelato si suoi follower di soffrire da diverso tempo di depressione, motivo questo che l’aveva spinta al ricovero in ospedale per più di due mesi.

L’influencer, che vantava 678.000 follower e 38 brevi video su Douyin, ha detto in diretta: “Questo è probabilmente il mio ultimo video perché soffro di depressione da molto tempo”. Poi si è tolta la vita con una bevanda a base di pesticidi. Stando a quanto riferito da The Global Times, alcuni utenti l’avrebbero spinta a compiere l’estremo gesto scrivendole in chat “bevilo velocemente”.

Altri, invece, avrebbero immediatamente chiamato la polizia e chiesto aiuto per cercare di salvare la ragazza.

A confermare il decesso della giovane è stata la sua famiglia che ha anche riferito dell’inutilità dei tentativi di cura messi in atto dai soccoritori non appena si è verificata l’emergenza. È sempre la famiglia a dichiararsi intenzionata a citare in giudizio coloro che hanno incentivato nella chat la ragazza ad uccidersi.

L’accusa per gli istigatori è quella di omicidio preterintenzionale, mentre per la piattaforma social verranno valutate “corrispondenti responsabilità amministrative e civili per per non aver individuato e impedito il suicidio”. A dirlo è l’avvocato della famiglia Ding Jinkun.